وفد من كاميروني يزور دونيتسك ويوقع اتفاقا للتعاون مع جامعة دونيتسك الطبية (فيديو)

زار وفد كاميروني جمهورية دونيتسك الروسية ووقع على اتفاق للتعاون بين الكاميرون وجامعة دونيتسك الطبية الحكومية.

وكتب نائب رئيس حكومة جمهورية دونيتسك فلاديسلاف فاسيلييف على "تلغرام": "تزامنت زيارة وفد الكاميرون مع الذكرى الـ60 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا والكاميرون، وتم خلال الزيارة إبرام اتفاق للتعاون مع جامعة دونيتسك الطبية الحكومية".

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون المختلفة وتبادل الخبرات.

المصدر: RT