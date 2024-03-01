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فنلندا تعلن عن أول خطوة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة منذ انضمامها إلى الناتو

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فنلندا تعلن عن أول خطوة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة منذ انضمامها إلى الناتو
Globallookpress
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كشفت وزارة الدفاع الفنلندية عن إبرام هلسنكي صفقة مع واشنطن لشراء قنابل أمريكية "جي دي اي ام" و"إس دي بي" بقيمة تتجاوز 96 مليون دولار.

وجاء في بيان الوزارة: "يشمل العقد شراء قنابل "جي دي اي ام" و"إس دي بي" للفترة بين 2024 و2030".

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وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى القنابل، فإن العقد يشمل صواريخ "برو-61" وقطع غيار وملحقات وخدمات نقل بالإضافة إلى خدمات تدريب ودعم من الشركة المصنعة والموردة".

وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين بأن بلادها تعتزم توقيع اتفاق تعاون دفاعي ثنائي الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق ستتمكن واشنطن من إرسال قوات لفنلندا المحاذية لشمالي روسيا، لتعزيز دفاعها وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية وغير ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت لحلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل الماضي، لتصبح العضو 31 في الحلف.

 

المصدر: تاس

 

 

 

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