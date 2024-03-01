"بعد تركيزه على الصراع في غزة".. جورج غالاوي يفوز في انتخابات فرعية للبرلمان البريطاني

فاز السياسي البريطاني جورج غالاوي في انتخابات فرعية للبرلمان في روتشديل بفارق كبير، حسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

وفقا للصحيفة، فاز السياسي البالغ من العمر 69 عاما بعد حملة لم تركز على المدينة نفسها، بل على الصراع في غزة، حيث تمكن غالاوي من الحصول على دعم الناخبين المسلمين الذين يشكلون حوالي ثلث سكان المدينة.

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ومثل غالاوي حزب العمال البريطاني في انتخابات، وحصل على حوالي 40% من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه منافسه الرئيسي المرشح المستقل ديفيد تولي.

يذكر أن غالاوي كان قد بدأ مسيرته البرلمانية كعضو في حزب العمال، الذي طرد منه في عام 2003 لانتقاده رئيس الوزراء توني بلير بسبب حرب العراق.

المصدر: تايمز