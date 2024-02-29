مكتب رئيس أوكرانيا يمنع سفر برلمانيين إلى الولايات المتحدة

قال نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، إن مكتب رئيس أوكرانيا منع بعض البرلمانيين الأوكرانيين من السفر إلى واشنطن لحضور اجتماع نسقته السفارة الأمريكية في أوكرانيا.

وكتب البرلماني على قناة تليغرام: نظمت السفارة الأمريكية مؤخرا زيارة إلى واشنطن لعدد من نواب البرلمان الأوكراني في مارس، لكن مكتب الرئيس الأوكراني لم يسمح بهذه الرحلة ولم يوافق على سفر النواب.

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وأشار إلى أن الرفض شمل النواب الموالين والمعارضين للحكومة على حد سواء.

وشدد جيليزنياك على أن رحلة البرلمانيين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة تهدف لمناشدة كونغرس الولايات المتحدة أعتماد طلب البيت الأبيض تخصيص مساعدات لأوكرانيا. وهي القضية التي خضعت للمناقشات في الكونغرس لأكثر من أربعة أشهر.

المصدر: تاس