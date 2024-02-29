بايدن يعتقد أن السيارات الصينية يمكنها التجسس لصالح بكين

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء تحقيق لتحديد السيارات الصينية التي يزعم أن بامكانها نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الصين.

وفقًا لبيان نشر على موقع البيت الأبيض: يعتقد الرئيس بايدن، الذي ورد ذكره في نص البيان، أن السيارات القادمة من الصين "مرتبطة" بالهواتف وأنظمة الملاحة والبنية التحتية الحيوية ويمكنها نقل بيانات حساسة حول المواطنين والبنية التحتية إلى الصين.

وقال بايدن: "اليوم أعلن عن إجراء غير مسبوق للتأكد من أن المركبات القادمة من الدول المثيرة للقلق مثل الصين وتتنقل عبر الطرقات الأمريكية، لا تقوض أمننا القومي. لقد أعطيت تعليماتي لوزير التجارة لإجراء تحقيق لتحديد المركبات التي تستخدم تكنولوجيا من بلدان مثيرة للقلق واتخاذ الإجراءات المناسبة، لمعالجة المخاطر".

في وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيصدر مرسوما يمنح بموجبه المدعي العام سلطة منع نقل البيانات الشخصية للأميركيين إلى الدول التي تثير القلق لدى واشنطن.

ورداً على ذلك، صرح الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بأن الصين تعارض بشدة هذا المرسوم، لأنه ينطوي على ممارسة تمييزية.

المصدر: تاس