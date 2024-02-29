بوتين: الغرب فشل في زرع الفتنة في المجتمع الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب أخطأ في حساباته وفشل في زرع الشقاق في المجتمع الروسي عندما واجه الموقف الحازم للشعب الروسي المتعدد الجنسيات.

وأضاف بوتين في كلمته أمام الجمعية الفدرالية الروسية، أن "(الغرب) سعى في الواقع لفعل الشيء نفسه الذي فعله في العديد من المناطق الأخرى من العالم، بما في ذلك أوكرانيا، وذلك لجلب الفتنة إلى وطننا وإضعافنا من الداخل، لكنهم أخطأوا في الحسابات، وقد بات الأمر واضحا اليوم بعد أن واجه التصميم القوي لشعبنا المتعدد الجنسيات".

والقى بوتين اليوم الخميس كلمته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، وتطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية، وموقف روسيا من ملفات دولية ساخنة، كما أكد فيها أن روسيا حافظت على سيادتها ولن تسمح بأي عدوان عليها.

المصدر: RT