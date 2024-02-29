هولندا تقاضي باكستانيين حرّضا على قتل نائب خطط لمسابقة رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد

أعلن في هولندا بدء محاكمة باكستانيين اثنين بتهمة التحريض على قتل النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز، وأن أمستردام طلبت المساعدة القانونية من إسلام آباد.

وكانت محكمة هولندية قد حكمت غيابيا في سبتمبر من العام الماضي بسجن لاعب الكريكيت الباكستاني السابق خالد لطيف 12 عاما بعد تخصيصه جائزة قدرها 21 ألف يورو لمن يقتل فيلدرز، وذلك بعد أن سعى النائب الهولندي إلى تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.

وقالت النيابة العامة الهولندية إنها ستحاكم باكستانيين آخرين، أحدهما زعيم ديني يبلغ 55 عاما والآخر قيادي سياسي يبلغ 29 عاما لـ"دعوتهما أتباعهما إلى قتل عضو في البرلمان الهولندي".

وأضافت النيابة في بيان أن ذلك تم "من خلال اجتماعات وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع فيديو ورسائل نصية"، مشيرة إلى مزاعم بأن الزعيم الديني قال لأتباعه بعد حضهما على قتل فيلدرز بإنهم "سيكافأون على ذلك في الحياة الآخرة"، بينما اعتبر الزعيم السياسي أنه بعد إدانة لطيف فإن الأمر "يعود لأتباعه لتنفيذ المهمة".

ومن المقرر أن تبدا محاكمة الرجلين في محكمة شديدة الحراسة بالقرب من مطار سخيبول في أمستردام في الثاني من سبتمبر.

وطلبت السلطات الهولندية من إسلام أباد المساعدة القانونية لاستجواب المشتبه بهما وإبلاغهما أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة.

ولا توجد معاهدة تعاون قضائي بين باكستان وهولندا، ويبدو من غير المرجح أن يظهر الرجلان في قفص الاتهام على الإطلاق.

وألغى فيلدرز مسابقة الرسوم الكاريكاتورية بعد اندلاع احتجاجات في باكستان وتلقيه تهديدات بالقتل، وهو يخضع لحماية الدولة لمدة 24 ساعة منذ عام 2004.

وفي هولندا، لم تلق خطة تنظيم المسابقة قبولا حينها، حيث انتقد سياسيون ووسائل إعلام ومواطنون عاديون الفكرة باعتبارها تستعدي المسلمين دون مبرر.

لكن يبدو أن الدعوة لقتل فيلدرز وجدت صدى، حيث حكم على رجل باكستاني بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019 بتهمة التخطيط لاغتياله في أعقاب المسابقة الملغاة.

المصدر: "أ ف ب"