طبيب البيت الأبيض يؤكد أهلية بايدن العقلية

أكد طبيب البيت الأبيض بعد فحص عام أجري للرئيس جو بايدن أنه مؤهل عقليا لمواصلة مهامه، ولم تسجل لديه أي اضطرابات صحية.

وكتب الدكتور كيفن أوكونور في مذكرة: "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الجسدي لهذا العام عن أي مخاوف جديدة. إنه لا يزال مؤهلا لأداء بواجباته وينفذ جميع مسؤولياته على أكمل وجه دون أي إعفاءات أو تسهيلات".

ووصف بايدن بأنه "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي يبلغ من العمر 81 عاما، ويظل لائقا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح"، مؤكدا أن "صحة الرئيس لم تتغير بشكل كبير منذ آخر فحص جسدي له في فبراير 2023".

وقال أن بايدن أشار إلى أنه يشعر بعدم الراحة المتزايد في وركه الأيسر، وكشف الفحص عن "تغيرات خفيفة في التهاب المفاصل"، مبينا أن "الفحص العصبي المفصل أظهر عدم وجود نتائج تتفق مع أي اضطرابات مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو مرض باركنسون. أظهر بايدن مهارات حركية ممتازة".

ولم يخضع بايدن للاختبار المعرفي. وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الأطباء قرروا أن ذلك ليس ضروريا.

وخضع بايدن للفحص الطبي وسط اتهامات "بالخرف" وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات بايدن بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة لشتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

المصدر: The Hill + RT