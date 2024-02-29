نيوزيلندا تصنف "حماس" كيانا إرهابيا وتفرض قيودا على المستوطنين المتطرفين

أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، ووزير الخارجية وينستون بيترز تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية "كيانا إرهابيا"، وفرض قيود سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

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وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الخارجية نشره الموقع الرسمي لحكومة نيوزيلندا أن: "نيوزيلندا صنفت حركة حماس بأكملها على أنها كيان إرهابي".

وقال لوكسون: "لقد كانت الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في أكتوبر 2023 وحشية وقد شجبناها بشكل لا لبس فيه"، مؤكدا أنه "يشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون" ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة".

واعتبر أن "هذا أمر مزعزع للاستقرار بشكل خاص في ظل أزمة كبيرة بالفعل".

من جانبه قال بيترز: "ما حدث في 7 أكتوبر يؤكد أننا لم يعد بإمكاننا التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية في حماس. تتحمل المنظمة ككل مسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية المروعة".

وبحسب البيان فإن التصنيف "يجمد بموجب قانون نيوزيلندا أي أصول للكيان الإرهابي في البلاد. كما أنه يُجرم جنائيا القيام بأي معاملات مالية معهم أو توفير الدعم المادي لهم".

المصدر: RT