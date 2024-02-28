سوناك: بريطانيا تنزلق إلى حكم الغوغاء

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة تنزلق نحو "حكم الغوغاء" وإن الشرطة ستبذل المزيد من الجهود لحماية الديمقراطية في البلاد.

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وجاءت تصريحات سوناك بعد أن أعلنت الحكومة عن تمويل إضافي للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تمويل بقيمة 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار) لتوفير إجراءات أمن إضافية للمشرعين وغيرهم من المسؤولين.

وصرح العديد من المشرعين البريطانيين بأن الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث أصبح بعضهم يشعر بالخوف على سلامته إذا عبروا عن آرائهم بشأن هذا الصراع.

ودخل البرلمان الأسبوع الماضي في حالة من الفوضى مع تصاعد التوترات حول تصويت يتعلق بغزة، حيث استند رئيس مجلس العموم إلى تهديدات مخيفة ضد المشرعين كذريعة لاتخاذ قرار خالف به الإجراءات البرلمانية المعتادة.

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وقال سوناك في اجتماع مع قادة الشرطة‭ ‬يوم الأربعاء وفقا لتصريحات نشرها مكتبه "هناك إجماع متزايد على أن حكم الغوغاء يحل محل الحكم الديمقراطي. وعلينا جميعا أن نغير ذلك بشكل عاجل".

وأضاف "لا يمكننا ببساطة أن نسمح بهذا النمط من السلوك العنيف والترهيب المتزايد الذي يهدف، حسب ما هو واضح لكل شخص، إلى قمع النقاش الحر ومنع الممثلين المنتخبين من القيام بعملهم وهذا ببساطة مخالف للديمقراطية".

وصرح سوناك بأن "بروتوكولا ديمقراطيا جديدا" للعمل الشرطي سيفرض إجراء دوريات حراسة إضافية وينص بشكل واضح على أن الاحتجاجات عند منازل الممثلين المنتخبين يجب أن ينظر إليها على أنها ترهيب.

وأفاد بأن البروتوكول ينص بوضوح على أنه يتعين من الآن فصاعدا على الشرطة أن تتخذ "نهجا متسقا وقويا" لحماية الديمقراطية من الترهيب والتعطيل والتخريب.

المصدر: "رويترز"