استئناف العمل في منشأة الأسلحة النووية الأمريكية "بانتكس" بعد تعليقه بسبب "الكارثة"

استأنفت أكبر منشأة للأسلحة النووية الأمريكية "بانتكس" الواقعة في ولاية تكساس عملياتها اليوم الأربعاء، بعد تعليقها للإخلاء بسبب حرائق الغابات المنتشرة على نطاق واسع في الولاية.

وقال المكتب الصحفي للشركة: "أعادت شركة بانتكس فتح أبوابها واستأنفت عملياتها كالمعتاد. جميع الأسلحة والمواد الخاصة آمنة ولم تتأثر(بالحرائق)".

وفي وقت سابق، وبسبب اقتراب حرائق الغابات، تم إجلاء الموظفين من المصنع، وتم إنشاء هياكل وقائية حول المصنع، الأمر الذي حال دون وصول النيران إلى منطقة المصنع.

وتقع منشأة "بانتكس" على بعد نحو 27 كيلومترا شمال شرق مدينة أماريلو، والتي تنتشر حولها حرائق الغابات بسرعة بسبب الرياح القوية. ويعتقد أن الحرائق الحالية هي ثاني أكبر الحرائق في تاريخ ولاية تكساس.

وأعلن الحاكم غريغ أبوت حالة "كارثة" في 60 مقاطعة بالولاية، حيث التهمت النيران مساحة 202 ألف هكتار. وفي الوقت الحالي، تبلغ مساحة الحرائق 11 مرة ضعف مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن. وتضررت مئات المنازل وتدمرت المباني بشكل كلي بفعل النيران.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية في الولاية إلى انخفاض درجات الحرارة وتراجع حدة الرياح وهطول الأمطار قريبا، مما قد يساعد في الحد من انتشار الحرائق القائمة واندلاع أخرى جديدة.

ومنذ عام 1975، أصبحت منشأة "بانتكس" النووية الموقع الرئيسي لتجميع وتفكيك القنابل الذرية في الولايات المتحدة، وقد قامت بتصنيع آخر قنبلة جديدة في عام 1991، ومنذ ذلك الحين، قامت بتفكيك آلاف الأسلحة.

وكانت قد اندلعت حرائق غابات هائلة في ولاية تكساس عام 2022 امتدت في 7 آلاف فدان من الأراضي، وألحقت أضرارا بحوالي 60 ألف منزل دون وقوع خسائر بشرية.

المصدر: RT + وكالات