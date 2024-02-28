علييف لبوريل بعد معلومات عن خطط باكو لمهاجمة يريفان: "من أين حصلت عليها؟"

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنه ليس لدى باكو أي خطط لمهاجمة يريفان، واستغرب مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين أوروبيين ودول مثل فرنسا بهدف "شيطنة أذربيجان" على حد وصفه.

وصرح علييف بذلك خلال استقباله وفد اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني اليوم الأربعاء، وقال: "قال (الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل إنه إذا هاجمت أذربيجان أرمينيا، فسوف تحصد الثمار المريرة جراء ذلك".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: "أولا، من أين حصل بوريل على هذه المعلومات التي تفيد بأن أذربيجان تخطط لمهاجمة أرمينيا؟ نحن ليس لدينا مثل هذه الخطط".

وأردف: "هذه هي تلميحات السيد (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون. كل هذا جزء من سياسة فرنسا المناهضة لأذربيجان، القائمة على شيطنة بلادنا".

وفي منتصف فبراير الجاري قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن لدى الغرب رغبة في زعزعة الوضع في جنوب القوقاز، والتدخل في التسوية الأرمنية الأذرية.

المصدر: RT + تاس