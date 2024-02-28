بيسكوف: مخاوف أوربان لا أساس لها

أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تشكل أي تهديد للدول التي لا تشكل تهديدا لها، مشيرا إلى أن مخاوف رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

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جاء ذلك في معرض تعليق بيسكوف على تصريح أوربان بأن بلاده لا تريد أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "نحن لا نتفق مع السيد أوربان في كل شيء.. بخلاف الادعاءات التي تصدر بثبات يحسد عليه من الاتحاد الأوروبي، لا تشكل روسيا أي خطر على أي دولة ليست معادية لروسيا، ولا تحاول أن تصبح "ضدا لروسيا"، وبالتالي فإن المخاوف في هذا الصدد لا تستند إلى أي أساس".

وشدد بيسكوف على أن روسيا تسعى إلى ضمان الأمن "لنفسها ولأبنائها".

وكان أوربان جدد في تصريحات صحفية الثلاثاء تأكيده أن هنغاريا تريد "تجنب" أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا مرة أخرى، "حيث كانت لها تجارب سيئة في الماضي"، وأضاف "أحد أهم أسس الأمن القومي الهنغاري هو أن يكون هناك كيان بيننا وبين روسيا. نحن نساعد أوكرانيا أيضا من منطلق مصلحتنا الوطنية".

المصدر: وكالات