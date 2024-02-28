دبلوماسي روسي: بعض المنظمات الدولية قد "تعطل"

اعتبر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن عددا من المنظمات الدولية قد "تعطلت" ولم تعد تؤدي وظيفتها الرئيسية المتمثلة في تسوية النزاعات عبر المفاوضات.

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وقال روديون ميروشنيك، سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة المتعلقة بجرائم نظام كييف، في حوار مع وكالة "نوفوستي": "هناك عدد من المنظمات التي تعرض لعطل بكل وضوخ، لأنها لا تؤدي وظائفها الرئيسية، علما بأنه تم إنشاؤها كمنصات لتسوية النزاعات وحل التناقضات بين اللاعبين الرئيسيين على طاولة المفاوضات".

وأشار الدبلوماسي إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي كان يفترض أن تكون رمزا للحياد، تتبنى نهجا مختلفا تماما. وعلى سبيل المثال، ترسل المنظمة بعثة إلى أوكرانيا، تقول منذ البداية إن "انقلاب الميدان الذي نظموه هو صراع من أجل الحرية والاستقلال، أما (الحركة الشعبية في) دونباس فهي تنظيمات انفصالية غير شرعية".

وأضاف ميروشنيك أنه من الانحياز الواضح منذ البداية إلى أحد طرفي الصراع، يجعل من المستحيل المساهمة في إيجاد حل عادل له، ومثل هذا الموقف لا تؤدي إلا إلى "تعميق المشكلة وخلق جو من عدم الثقة في أروقة هذه المنظمات التي تحولت من أداة عامة للتسوية إلى أداة خاصة تستخدم لتحقيق طموحات أحادية الجانب".

وأشار إلى أن العديد من دول الأغلبية العالمية تدرك أن عددا من الآليات التي تم إنشاؤها في الماضي لا تعمل، لذلك هناك حاجة إلى قوة موازنة. ووفقا لميروشنيك، فإن روسيا هي القوة الرائدة في إنشاء تجمع "لن يسمح لأصحاب الهيمنة بالتمادي والاستباحة وأن اغتصاب الحق بكل وقاحة في تحديد من هو على صواب ومن هو على خطأ".

وشدد ميروشنيك على أن الغرب، منذ انهيار حلف وارسو والاتحاد السوفيتي، يحاول جعل روسيا والدول الأعضاء السابقة فيهما "دولا ضعيفة الإرادة ولينة كما يريدون".

وقال: "لقد أحبوا حقا روسيا التسعينيات. روسيا التي لا تسيطر على أراضيها والتي يمكنك سرقة كل شيء منها، واستدراج الموارد الفكرية وإغلاق الصناعات المنافسة والوصول إلى ثروات باطن أراضيها مقابل أجر ضئيل.. لكن مثل هذا البلد غير مناسب لنا.. ولذلك ستبنى العلاقات الجديدة على مبادئ جديدة من المساواة واحترام مصالحنا، وإذا لم يكن هناك احترام لهذه المبادئ، فربما لا داعي لمثل هذه العلاقات؟".

المصدر: "نوفوستي"