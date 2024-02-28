البيت الأبيض ينتقد تعليقات ترامب على "الناخبين السود"

انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير تعليقات الرئيس السابق دونالد ترامب "البغيضة" التي تشير إلى أن لوائح الاتهام الموجهة إليه قد عززت مكانته بين الأمريكيين السود.

وقالت جان بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي : "كونك صريحا جدا هنا، فهو أمر بغيض، ومثير للخلاف أن يتم تداول الصور النمطية العنصرية. وهذا ما رأيناه. وهذا يؤثر على جميع الأمريكيين، أليس كذلك؟ أنت تمزق كل الأمريكيين بفعلك هذا.. إنه فعل مثير للانقسام ومثير للاشمئزاز، ومن الواضح أنه يأتي من رئيس سابق للولايات المتحدة".

وأضافت: "وفي أي سياق، من الدنيء مقارنة التاريخ الطويل المؤلم... من سوء المعاملة والتمييز الذي يعاني منه الأمريكيون السود... بشيء مختلف تماما عن أغراض خدمة الذات. وهذا ما رأيناه من الرئيس السابق".

وقال ترامب الأسبوع الماضي، إن مشاكله القانونية، والتي تشمل لوائح اتهام جنائية متعددة، زادت من دعمه بين الأمريكيين السود.

وقال ترامب خلال فعالية للمحافظين السود في كارولاينا الجنوبية: "لقد تم اتهامي بلا شيء، وقال الكثير من الناس إن هذا هو سبب إعجاب السود بي، لأنهم تعرضوا للأذى الشديد وتعرضوا للتمييز، وكانوا في الواقع ينظرون إلي على أنني أتعرض للتمييز. لقد كان الأمر مذهلا للغاية".

المصدر: The hill