مراسلنا: مقتل إرهابي بانفجار عبوة حاول زرعها قرب مركز للشرطة جنوب شرقي إيران

أفاد مراسلنا في إيران، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر إرهابي في سیستان وبلوشستان بانفجار عبوة ناسفة کان بصدد زرعها قرب مركز للشرطة، أدت إلى مقتله وهروب اثنين آخرين.

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وقال المدعي العام لمركز محافظة سيستان وبلوشستان مهدي شمس آبادي، إن التفجير كان يستهدف نقطة تفتيش منطقة محمدان بمدينة بامبور.

ولفت شمس آبادي إلى أن منفذي الهجوم دخلوا البلاد بهدف تنفيذ عمليات تفجير على جانب الطريق حول المنطقة الأمنية لحاجز المحمدان واستهداف سيارة الدورية التابعة لهذه النقطة، وقد قتل أحدهم وفر آخرون.

وأكد أن أوامر قضائية صدرت بالقبض على الفارين على أن يتم نشر أي أخبار ومعلومات جديدة عن الحادث.

المصدر: RT+ إرنا