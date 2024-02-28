القوات الأوكرانية تصور جسما مجهولا (فيديو)

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني مقطع فيديو ظهر فيه جسم غامض UFO، وقال إن القوات الأوكرانية التقطت المقطع المصور في منطقة القتال.

ويمكن سماع رجال الكتيبة 406 الأوكرانية وهم يتناقشون عندما شاهدوا الأجسام الطائرة المجهولة التي تحوم فوق منطقة الحرب الخاصة بهم، وقال أحدهم: "ما هذا لماذا لا يتحرك؟".

وقال آخر: "لا أستطيع رؤية أي شيء على الكاميرات الحرارية؟" مما يشير إلى أن تقنية الأشعة تحت الحمراء الإضافية، والتي تظهر بشكل واضح في وضع الأشعة تحت الحمراء (IR) أثناء مشاهدتها للجسم الغريب نفسه - لم تكن قادرة على تأكيد الرؤية.

في حين أن حجم الجسم وارتفاعه وشكله لا يزال لغزا، فإن ارتفاع الطائرة بدون طيار يشير إلى أن الجسم يمكن أن يكون مركبة كبيرة على بعد أكثر من 30 ميلا.

وتم التقاط اللقطات من قبل الكتيبة 406 هذا الشهر عبر واحدة من أكثر من 300 طائرة بدون طيار ذات رؤية حرارية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية (UAF) في الحرب المستمرة منذ عامين.

واستنادا إلى نطاق درجة حرارة الطائرة بدون طيار للتصوير الحراري، كان الجسم الغريب أكثر دفئا من المناطق المحيطة به.

المصدر: "ديي ميل"