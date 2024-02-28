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البحرية الهندية تضبط أكبر شحنة مخدرات في بحر العرب (فيديو)

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البحرية الهندية تضبط أكبر شحنة مخدرات في بحر العرب (فيديو)
البحرية الهندية تضبط أكبر شحنة مخدرات بعملية في بحر العرب وتصادر 3.3 طن
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اعترضت البحرية الهندية سفينة تحمل 3.3 طن من المخدرات، في عملية تعتبر من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد، وتمت في بحر العرب على طول حدود المياه الدولية.

وذكر المتحدث باسم البحرية الهندية أنه تم تنفيذ العملية في المياه الدولية لبحر العرب بالاشتراك مع البحرية الهندية وفرقة مكافحة الإرهاب في ولاية كجرات الهندية، ومكتب مكافحة المخدرات.

وأضاف: "اعترضت البحرية الهندية، في عمليات منسقة مع مكتب مكافحة المخدرات، سفينة مشبوهة تحمل ما يقرب من 3300 كيلوغرام من المواد المهربة (3089 كغم من مادة مخدر القنب و158 كغم من الميثافيتامين و25 كغم من المورفين)".

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ولفت المتحدث إلى أن هذه الشحنة من المواد المخدرة والممنوعات تعتبر أكبر بكثير من أي شحنة تم ضبطها في وقت سابق.

بدوره، أكد مسؤول كبير في وكالة مكافحة المخدرات الفيدرالية لصحيفة The Indian Express أن "مكتب مكافحة المخدرات والوكالات الأخرى قد اكتشفوا شبكة دولية أخرى لتهريب المخدرات وقاموا بأكبر عملية ضبط خارجية (من حيث الكمية) في تاريخ البلاد".

وأشار إلى أنه تم احتجاز طاقم السفينة المعترضة وتسليمه إلى جهات إنفاذ القانون.

ويسود الاعتقاد أن الأشخاص الـ5 الموقوفين على متن القارب هم إيرانيون أو باكستانيون، ولم يتم العثور على أي وثائق شخصية معهم تثبت ذلك.

المصدر: RT + نوفوستي

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