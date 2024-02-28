كارلسون: انتخاب بايدن مجرد نكتة على الديمقراطية وفقط عبر التزوير

رأى الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس جو بايدن شخص غير قادر على الكلام والمشي، وأن الفرصة الوحيدة أمامه من أجل إعادة انتخابه لمنصبه في الانتخابات المقبلة هي بالتزوير.

وفي مقابلة أجراها معه المدون ليكس فريدمان على قناته في موقع "يوتيوب"، وصف كارلسون الرئيس بايدن بأنه "هرم"، مؤكدا أن فوز بايدن في الانتخابات المقبلة سيكون "نكتة على الديمقراطية".

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وأضاف: "لا يمكن لشخص ضعيف أن ينتخب في أقوى دولة في العالم إلا إذا كان هناك تزوير".

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أصبحت المشاكل التي يعاني منها بايدن في قدرات الذاكرة حادة وبشكل خاص روى ثلاث مرات قصصا ذكر فيها عن طريق الخطأ الأسلاف المتوفين بدلا من رؤساء الدول الحاليين.

فضلا عن موجة جديدة من المخاوف التي أثارها تقرير المحقق الخاص روبرت هور، والذي أعده في ختام التحقيق في مسألة تخزين بايدن بكل غير مناسب لوثائق سرية.

وبحسب ما ورد في التقرير، فقد أظهر بايدن، خلال اتصالاته مع فريق المدعي الخاص، مشاكل في الذاكرة، ولم يتمكن من الإشارة بدقة إلى تاريخي بداية ونهاية عمله كنائب للرئيس، وكذلك تحديد تاريخ وفاة نجله بو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هايلي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه ممثلا عن الحزب الديمقراطي كرئيس للبلاد.

المصدر: نوفوستي