مصرع 31 شخصا في سقوط حافلة من فوق جسر في مالي

ذكرت السلطات في مالي يوم الثلاثاء أن 31 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء سقوط حافلة من فوق جسر جنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحافلة كانت تقل مواطنين ماليين وآخرين من المنطقة الفرعية، حيث غادرت كينييا متوجهة إلى بوركينا فاسو، لكنها انقلبت من فوق جسر".

وأضافت أن "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".

ووفقا للوزارة، وقع الحادث عند حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، على الجسر الذي يعبر فوق نهر باغوي، تحديدا في منطقة نيينا- كومانتو.

وكان قد أدى حادث آخر إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 46 آخرين بجروح، قبل ثمانية أيام بعد اصطدام حافلة وشاحنة في وسط مالي.

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المصدر: "أ ف ب"