الكاميرات تلتقط بايدن في وضع غير طبيعي خلال اجتماع رسمي في البيت الأبيض (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أثناء لقائه مع قادة الكونغرس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون متجمدا وفي وضع غير طبيعي ومتفاجئا وسط فوضى عارمة في الاجتماع.

ويظهر الفيديو الرئيس جو بايدن في وضع غير طبيعي، بينما يحاول الصحفيون طرح الأسئلة عليه، وسط فوضى وصياحات من طرف المتواجدين بعد الاجتماع في البيت الأبيض.

وظهر في الفيديو كل من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بالاضافة الى مسؤولين آخرين.

وناقش بايدن مع قادة الكونغرس الأربعة في البيت الأبيض بعض القضايا حول تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى تجنب إغلاق الحكومة الشهر المقبل.

هذا وأكد مايك جونسون بعد الاجتماع أن أولويته هي حل الأزمة على الحدود الجنوبية للبلاد، وليس تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا.

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ومعروف عن بايدن زلاته وعثراته، حيث ظهر مؤخرا مرتبكا وفي حالة من الضياع، وهو يقف خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف خلال تصريحات الأخير، خلال زيارة المللك الأخيرة إلى واشنطن.

المصدر: RT