محكمة بريطانية توجه اتهامات إلى 3 يمينيين متطرفين خططوا لاستهداف مركز إسلامي

أعلنت السلطات البريطانية أن محكمة في لندن وجهت يوم الثلاثاء اتهامات بـ"التحضير لعمل إرهابي" إلى ثلاثة رجال احتجزوا في إطار تحقيقات بشأن التطرف اليميني.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في منطقة شمال شرق لندن إنهم كريستوفر رينجروز، 33 عاما، وبروجان ستيوارت وماركو بيتزيتو وكليهما 24 عاما، اعتقلوا في 21 فبراير.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن الرجال انضموا إلى منتديات الدردشة اليمينية المتطرفة على الإنترنت، وكانت لديهم رسائل نصية يمينية، وقاموا بتوزيع معلومات عن الأسلحة والذخيرة.

وكان الرجال قد صنعوا بندقية نصف آلية من طراز "إف جي سي-9" وكانت لديهم تعليمات حول تجميع سلاح ناري مطبوع ثلاثي الأبعاد وحددوا مركزا للتعليم الإسلامي في ليدز كهدف محتمل.

وتم احتجاز المتهمين الثلاثة بعد مثولهم بالفيديو في محكمة وستمنستر الجزئية وأمروا بالعودة إلى المحكمة الجنائية المركزية في 15 مارس، علما أنهم لم يقدموا أي دفوع.

المصدر: أ ب