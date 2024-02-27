إضراب جديد للموظفين الأرضيين لدى "لوفتهانزا" من الأربعاء إلى الجمعة

دعت نقابة "فيردي" الموظفين الأرضيين بشركة "لوفتهانزا" إلى إضراب جديد من الأربعاء إلى الجمعة في المطارات الألمانية الرئيسية التي تقول إنها غير راضية عن المفاوضات المتعلقة بالرواتب.

وقالت نقابة "فيردي" إن عرض الأجور الذي قدمته "لوفتهانزا" في الجولة الأخيرة من المفاوضات "يفتقر إلى التسوية" مما يعني أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

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ودعت النقابة إلى الإضراب بين الأربعاء الساعة 05.00 ت. غ. (06.00 بالتوقيت المحلي) والجمعة الساعة 22.59 ت. غ. (23.59 بالتوقيت المحلي) على المستوى الوطني، حسبما أعلنت النقابة الثلاثاء في بيان.

ويشمل هذا الإضراب فئات معينة من الموظفين الأرضيين: وهم الموظفون والمتدربون المسؤولون عن التقنية والتدريب.

وقال مارفين ريشينسكي كبير مفاوضي "فيردي" لوكالة فرانس برس، "إن الركاب لن يتأثروا".

وأضاف "إذا استمر سلوك "لوفتهانزا" غير المسؤول فقد يتأثر الركاب قريبا بالإضرابات مرة أخرى"، وتابع قائلا "يمكن لشركة لوفتهانزا تجنب ذلك".

وتطالب نقابة "فيردي" بزيادة الرواتب بنسبة 12.5% للعاملين الذين تمثلهم أو ما لا يقل عن 500 يورو إضافية شهريا.

وتضمن عرض "لوفتهانزا" الأخير زيادة أكبر في الأجور على فترة أطول، لكن لم تلب مطالب النقابة وفقا للفيردي.

ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات في 13 و14 مارس.

ومطلع فبراير أدى إضراب موظفي لوفتهانزا الأرضيين بدعوة من "فيردي" ليوم واحد، إلى اضطرابات كبيرة في جدول رحلات الشركة.

وتأثر حوالي 100 ألف مسافر بيوم الإضراب، مما أدى إلى إلغاء 80 إلى 90% من الرحلات التجارية للشركة.

وتشهد ألمانيا موجة من الإضرابات في مختلف القطاعات بما في ذلك النقل، خاصة في شركة "لوفتهانزا" وأيضا في شركة تشغيل السكك الحديد "دويتشه بان".

المصدر: أ ف ب