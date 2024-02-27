اليابان: العقوبات الجديدة ضد روسيا وصلت إلى مرحلة الموافقة النهائية

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إن العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا الاتحادية بسبب الوضع في أوكرانيا، وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة عليها.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي دوري إلى أنه سيتم الإعلان عن العقوبات الجديدة في المستقبل القريب.

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وأضافت وزيرة خارجية اليابان: "الحزمة الجديدة من الإجراءات التقييدية في المرحلة النهائية من الموافقة"، مجددة انتقادها "سلوك روسيا الاتحادية في أوكرانيا".

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الحكومة اليابانية ستقوم كذلك بتوسيع قوائم العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل الأعضاء الآخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليابانية: "قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة السبع التي عقدت يوم السبت، إن اليابان، بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع، تتخذ إجراءات صارمة طوال هذا الوقت وستفرض الآن عقوبات إضافية، بما في ذلك قيود على الأفراد والمؤسسات من روسيا".

وعقدت قمة مجموعة السبع على شكل مؤتمر عبر الفيديو في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في يوم 24 فبراير، وكانت مخصصة لأوكرانيا.

المصدر: تاس