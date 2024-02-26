البرلمان الهنغاري ينتخب توماس سوليوك رئيسا جديدا للبلاد

انتخب البرلمان الهنغاري اليوم الاثنين، توماس سوليوك، الذي شغل حتى وقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا جديدا للبلاد.

وخلال الجلسة الأولى لدورة الربيع، والتي تم بث افتتاحها على الموقع الإلكتروني للبرلمان تم انتخاب سوليوك رئيسا جديدا للبلاد.

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وتقدم بترشيح سوليوك البالغ من العمر 67 عاما ائتلاف الأحزاب الحاكمة "فيدس - الاتحاد المدني المجري" وحلفاؤه (الأحزاب الديمقراطية المسيحية) الذين يشغلون 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان.

وسيحل سوليوك محل كاتالين نواك كرئيسا للدولة، والتي قدمت استقالتها وسط فضيحة تتعلق بالعفو عن رجل متورط في جريمة اعتداء جنسي على أطفال.

ووافق البرلمان الهنغاري في وقت سابق من اليوم، بالإجماع على قبول استقالة رئيسة البلاد كاتالين نوفاك، بعد فضيحة عفوها عن رجل أدين في قضية اعتداء جنسي على قاصرين.

وصوت جميع النواب الحاضرين في الاجتماع، وعددهم 196، بالموافقة على استقالة الرئيسة.

المصدر: "تاس"+RT