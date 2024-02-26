الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المرخص به 27 مرة

ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ليتجاوز المستوى المرخص به 27 مرة.

وبحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" الاثنين، "تواصل إيران تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية".

وأضاف التقرير: "بلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525.5 كيلوغراما (مقابل 4486.8 كيلوغراما في نهاية أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية".

هذا وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري" رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.

كما صرح مساعد الرئيس الأمريكي، براناي وادي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تأمل في استئناف العمل الدبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي خلال الأشهر أو السنوات القادمة.

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المصدر: "أ ف ب"