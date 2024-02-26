نجل بايدن يعتزم الإقلاع عن تعاطي المخدرات دعما لوالده

قال هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إنه يعتبر إقلاعه عن تعاطي المواد غير المشروعة قرارا مهما لإعادة اختيار والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن هانتر قوله بأنه "يوجد الآن (قضايا) أهم بكثير منه نفسه".

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وأوضح هانتر أنه يتحدث عن "مستقبل الديمقراطية" في البلاد والعالم.

وأضاف: "ربما يكون هذا هو الاختبار الأخير لشخص متعاف..لا أدري".

وفي يونيو 2022، أصدرت زوجة هانتر بايدن السابقة مذكرات تحدثت فيها عن إدمان زوجها السابق للمخدرات، كما تحدثت كاثلين بول (بايدن) عن خيانة ابن جو بايدن لها.

وفي 14 فبراير من العام الجاري، أعلنت وزارة العدل الأمريكية اكتشاف صور على هاتف نجل الرئيس قد تدل على إدمانه للمخدرات، وأكد تقرير الوزارة أنه وفي الصور المذكورة يمكن رؤية أكياس تحتوي على مواد محظورة وأدوات لاستخدامها.

وبحسب الوزارة تم التقاط الصور في نهاية عام 2018، وكان هانتر بايدن قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

المصدر: "غازيتا رو"