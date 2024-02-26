ترامب يستأنف حكما قضائيا يقضي بدفعه 454 مليون دولار في قضية احتيال

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئنافا ضد قرار محكمة نيويورك في قضية احتيال، وفقا لوثيقة قدمها فريق الدفاع عنه.

وجاء في الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك: "المتهم الرئيس دونالد ترامب. يستأنف قرار القاضي آرثر إنجورون المؤرخ في 22 فبراير 2024".

ووفقا لحكم المحكمة في نيويورك فإنه يتعين على ترامب دفع 454 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، في قضية احتيال مدني خاسرة.

إقرأ المزيد

وأُدين ترامب بتضخيم قيمة أصوله للحصول على قروض بشروط أفضل.

وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

منذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.

انتقد الصحفي المعروف تاكر كارلسون جميع الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفها بالسخيفة والمثيرة للضحك.

ويشار إلى أن القضاء الأمريكي يلاحق ترامب في عدة قضايا جنائية، أبرزها اقتحام مبنى الكابيتول، وحيازة وثائق سرية، فضلا عن العلاقات مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز والصحفية إليزابيث جين كارول.

ولكن ترامب نفسه، صرح مرات كثيرة بأن جميع هذه الاتهامات سياسية الطابع ووصف الوضع الحالي بـ "مطاردة الأشباح".

المصدر: نوفوستي