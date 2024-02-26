خبير أمريكي: روسيا تحارب الغرب بمهارة

قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن روسيا تحارب الغرب بمهارة فائقة.

وأضاف: "وبينما نحاول إلحاق الضرر بروسيا من خلال العقوبات، فإنهم يشنون حربا مالية بمهارة ضد الغرب".

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وأشار الخبير الأمريكي إلى أنه تم تصميم مجموعة بريكس خصيصا، للتخلص من هيمنة الولايات المتحدة.

وقال: "لقد تم تصميم مفهوم بريكس بالكامل لإخراج كل من يريد الخروج من تحت هيمنة الولايات المتحدة، ويوجد الآن عدد كبير من الأشخاص يوافقون على هذا النهج".

يوم الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وبشكل إجمالي، باتت العقوبات الأمريكية تشمل حوالي 500 فرد ومؤسسة بما في ذلك من دول ثالثة.

يوم أمس، أكد عالم السياسة الفرنسي رينو بيلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على حق عندما أعلن عدم فعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى "أسفه لأن ما قاله بوتين حقيقة".

من جانبها أعلنت روسيا مرات كثيرة أنها ستتمكن من تخطي ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات وما زال يكثفها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه القرارات.

While we try to damage Russia with sanctions they are skillfully waging financial war against the west.



The entire BRICS concept is designed to get everybody who wants to get out from Under The United States out, and right now that's a lot of people. — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) February 25, 2024

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للولايات المتحدة وحلفائها، وأن العقوبات وجهت ضربة جدية للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي