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بعد السويد.. الدنمارك تنسحب من التحقيق في تفجير "السيل الشمالي"

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بعد السويد.. الدنمارك تنسحب من التحقيق في تفجير
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أعلنت الدنمارك وقف تحقيقها في الانفجارات التي وقعت عام 2022 بخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، معتبرا أنه ليس لديها "الأسس الضرورية" لمباشرة ملاحقات.

وقالت الشرطة الدمناركية في بيان لها اليوم الاثنين إنه "استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطوط أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك.. ولذلك قررت شرطة كوبنهاغن إنهاء التحقيق الجنائي في التفجيرات".

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وأصبحت الدنمارك ثاني دولة تقوم بذلك، بعد أن أغلقت السويد في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقها في التفجيرات قائلة إن "اختصاصها القضائي لا ينطبق" على هذه القضية، لكنها سلمت الأدلة التي تم الكشف عنها إلى المحققين الألمان، الذين لم ينشروا أي نتائج بعد.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل بالرفض في كل مرة، ما دفعها إلى إجراء تحقيق خاص.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نتائج التحقيق الروسي في تفجيرات "السيل الشمالي" لن تصنَّف "سرية" وسيكون الجميع سعداء بمعرفة حقيقة ما حدث.

المصدر: وكالات

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