"أريد زيارتها مرة أخرى".. الإفراج عن نمساوي في أفغانستان زارها ليثبت أنها "آمنة"

أفرج عن نمساوي يميني متطرف بعد تسعة أشهر على اعتقاله في أفغانستان التي زارها في مسعى منه على ما يبدو لإثبات أنها دولة آمنة.

ووصل هيربرت فريتز (84 عاما) الذي تربطه صلات وثيقة باليمين المتطرف وفقا لوسائل إعلام نمساوية، إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد إفراج "طالبان" عنه.

واعتقل فريتز في مايو بعد أن تحدى تحذير بلاده المعلن منذ فترة طويلة بعدم السفر إلى أفغانستان التي عادت "طالبان" إلى حكمها عام 2021.

وقال للصحافيين لدى وصوله إلى الدوحة عندما سئل عن احتجازه "أعتقد أنه كان حظا سيئا لكنني أريد زيارتها مرة أخرى"، مضيفا: "كان هناك بعض الأشخاص اللطفاء، لكن كان هناك أيضا بعض الحمقى، أنا آسف".

وشكرت السلطات النمساوية لقطر مساعدتها في الإفراج عن فريتز، مشيرة الى أنه يتلقى رعاية طبية في الدوحة قبل العودة إلى بلاده.

ووفقا لصحيفة "دير ستاندرد" النمساوية، فإن فريتز شغوف بزيارة الأماكن "الخطرة"، وسبق أن زار أفغانستان في الثمانينيات وشرق أوكرانيا في السنوات الأخيرة.

وفي محاولة لإثبات أن أفغانستان التي تحكمها طالبان آمنة، سافر إلى هناك العام الماضي ونشر مقالا بعنوان "عطلات مع طالبان" عبر إحدى وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة.

المصدر: "أ ف ب"