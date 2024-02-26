بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده الـ70 ويشيد بدوره في تطوير العلاقات بين روسيا وتركيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد ميلاده الـ70 وتوجه له بالشكر على مساهمته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان الرئاسة التركية إن إردوغان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين، هنأه خلاله بمناسبة عيد ميلاده وشكره على مساهمته في تطوير العلاقات بين موسكو وأنقرة.

وكان الكرملين أعلن مؤخرا أن التحضيرات جارية لزيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا دون أن يحدد موعدها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه سيتم تحديد التوقيت بناء على توقيت الانتخابات في روسيا وجدول أعمال الرئيس أردوغان.

بدوره، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الزيارة إلى تركيا تحتل مكانة ذات أولوية على أجندة الاتصالات الدولية.

وفي منتصف فبراير الجاري، أكد مصدر لوكالة "نوفوستي" في إدارة الرئيس التركي أن زيارة بوتين ستتم بعد انتهاء الدورة الانتخابية في كلا البلدين.

وكانت المرة الأخيرة قبل اليوم التي أجرى فيها الرئيسان بوتين وأردوغان محادثة هاتفية في شهر أكتوبر 2023. وجرى خلالها التركيز على الوضع حول الصراع في الشرق الأوسط وتدهور الأوضاع في تلك المنطقة.

ويحتفل أردوغان بعيد ميلاده الـ70 اليوم الاثنين. ولم يتم الإعلان عن أي احتفالات مخصصة لهذه المناسبة. وفي الأثناء، سيشارك الرئيس التركي في افتتاح مشروع للنقل في مدينة إسطنبول وسيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في البلاد بشأن الاستعدادات للانتخابات البلدية المرتقبة في 31 مارس المقبل.

المصدر: RT + وكالات