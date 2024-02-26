بوتين يهنئ لوكاشينكو بنجاح يوم التصويت الموحد في بيلاروس

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنجاح تنظيم يوم التصويت الموحد والنصر المحقق للقوى الوطنية البيلاروسية.

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جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت، حيث قال بوتين إن "نسبة المشاركة العالية والنتائج في الانتخابات البيلاروسية تؤكد الدعم الواسع للمسار المتبع تحت قيادتكم من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة في بيلاروس، وضمان الاستقرار السياسي الداخلي وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة داخل دولة الاتحاد".

وتابع بوتين: "نأمل أن يتفاعل ممثلو الشعب الجدد في مجلس النواب بالجمعية الوطنية والمجالس المحلية على مختلف المستويات بشكل مثمر مع زملائهم الروس في إطار الحوار البرلماني والعلاقات الإقليمية متعددة الأوجه".

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين