 
مباشر

الصين تحتج على تقرير أمريكي حول عدم وفاء بكين بالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية

أخبار العالم

الصين تحتج على تقرير أمريكي حول عدم وفاء بكين بالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية
Gettyimages.ru
سفينة شحن محملة بالحاويات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1s3

عبرت الصين عن احتجاجها على مضمون تقرير نشره مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينفي إنجازات الصين في الوفاء بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة الصينية أن الوزارة تعبر عن احتجاجها على مضمون التقرير الأمريكي وأن "الجانب الصيني لاحظ الاتهامات الكاذبة الواردة في التقرير... والجانب الصيني يعارض ذلك بشدة".

إقرأ المزيد
المواجهة بين الصين والولايات المتحدة غيّرت حال التجارة العالمية
المواجهة بين الصين والولايات المتحدة غيّرت حال التجارة العالمية

وسبق لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية أن أصدر التقرير حول امتثال الصين لمتطلبات منظمة التجارة العالمية لعام 2023.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أنه منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ظلت الصين تدعم بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف، وأنها تمارس التعددية الحقيقية، وتفي بإخلاص بالتزاماتها تجاه المنظمة.

وأضافت: "تتجاهل الولايات المتحدة إنجازات الصين الهائلة في الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وتشوه النتائج البارزة التي حققتها الصين في بناء اقتصاد السوق الاشتراكي، وسياسات الإصلاح والانفتاح، وتنكر مساهمة الصين المهمة في النظام التجاري متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية العالمية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا