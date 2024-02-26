الصين تحتج على تقرير أمريكي حول عدم وفاء بكين بالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية

عبرت الصين عن احتجاجها على مضمون تقرير نشره مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينفي إنجازات الصين في الوفاء بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة الصينية أن الوزارة تعبر عن احتجاجها على مضمون التقرير الأمريكي وأن "الجانب الصيني لاحظ الاتهامات الكاذبة الواردة في التقرير... والجانب الصيني يعارض ذلك بشدة".

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وسبق لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية أن أصدر التقرير حول امتثال الصين لمتطلبات منظمة التجارة العالمية لعام 2023.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أنه منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ظلت الصين تدعم بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف، وأنها تمارس التعددية الحقيقية، وتفي بإخلاص بالتزاماتها تجاه المنظمة.

وأضافت: "تتجاهل الولايات المتحدة إنجازات الصين الهائلة في الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وتشوه النتائج البارزة التي حققتها الصين في بناء اقتصاد السوق الاشتراكي، وسياسات الإصلاح والانفتاح، وتنكر مساهمة الصين المهمة في النظام التجاري متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية العالمية".

المصدر: نوفوستي