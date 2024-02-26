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قطار بضائع مكون من 53 عربة يسير لمسافة 80 كيلومتر دون سائق (فيديو)

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قطار بضائع مكون من 53 عربة يسير لمسافة 80 كيلومتر دون سائق (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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ذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية أن قطار بضائع يعمل بالديزل سافر مسافة 80 كيلومترا تقريبا دون سائقيه يوم الأحد.

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 53 عربة محملا بالحجارة كان في طريقه إلى منطقة هوشياربور في البنجاب قادما من جامو، مؤكدين أنه تم الأمر بإجراء تحقيق في الحادث الذي وقع بين الساعة 7:25 صباحا و9 صباحا يوم الأحد.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الشمالية إن القطار توقف في محطة سكة حديد كاثوا في جامو لتغيير السائق، ويبدو أنه القطار بدأ في التدحرج على مسار منحدر في قسم جامو-جالاندهار.

وحسب المسؤولين فإن كلا السائقين الأساسي ومساعده لم يكونا على متن قطار الشحن، مشيرين إلى أن القطار الذي  زاد سرعته على طول الطريق، توقف أخيرا على منحدر شديد بالقرب من محطة أونتشي باسي للسكك الحديدية في البنجاب.

وصرح مدير حركة المرور في جامو، براتيك سريفاستافا أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة السبب الدقيق للحادث".

المصدر: economic times

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