قطار بضائع مكون من 53 عربة يسير لمسافة 80 كيلومتر دون سائق (فيديو)

ذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية أن قطار بضائع يعمل بالديزل سافر مسافة 80 كيلومترا تقريبا دون سائقيه يوم الأحد.

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 53 عربة محملا بالحجارة كان في طريقه إلى منطقة هوشياربور في البنجاب قادما من جامو، مؤكدين أنه تم الأمر بإجراء تحقيق في الحادث الذي وقع بين الساعة 7:25 صباحا و9 صباحا يوم الأحد.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الشمالية إن القطار توقف في محطة سكة حديد كاثوا في جامو لتغيير السائق، ويبدو أنه القطار بدأ في التدحرج على مسار منحدر في قسم جامو-جالاندهار.

A goods train in India running without the driver at 70-80 km/hr, as driver forgot to engage the brake while disembarking #viralvideopic.twitter.com/l9fYuQPUyd — Moods (@gmudit2000) February 25, 2024

وحسب المسؤولين فإن كلا السائقين الأساسي ومساعده لم يكونا على متن قطار الشحن، مشيرين إلى أن القطار الذي زاد سرعته على طول الطريق، توقف أخيرا على منحدر شديد بالقرب من محطة أونتشي باسي للسكك الحديدية في البنجاب.

وصرح مدير حركة المرور في جامو، براتيك سريفاستافا أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة السبب الدقيق للحادث".

المصدر: economic times