كوريا الجنوبية تشدد قيود التصدير إلى روسيا وبيلاروس

تخطط سيئول لتشديد ضوابط التصدير إلى روسيا وبيلاروس للمواد التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، حسبما ذكرت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

يأتي الإعلان بعد أن أضافت كوريا الجنوبية 682 عنصرا من العناصر ذات الاستخدامات العسكرية الفعلية أو المحتملة إلى قائمة العناصر التي سيتم حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروس الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان لها: "ستعمل الوزارة على تعزيز تنفيذ ضوابط التصدير بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، حيث نتوقع المزيد من محاولات التهرب من ضوابط التصدير والبحث عن شحنات تصدير متحايلة على الضوابط".

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وأضافت أن الوزارة ستركز بشكل خاص على مراقبة صادرات "العناصر المشتركة مرتفعة الأولوية"، بما في ذلك الرقائق التي يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة، مع الدول الشريكة الأخرى.

وذكر البيان أن كوريا ستبذل جهودا لإبلاغ المصدرين بالقائمة المحدثة لمنع الصادرات غير المصرح بها الناجمة عن قلة المعرفة بالمستجدات، بعد أن رفع التحديث الأخير عدد العناصر بالقائمة إلى 1,159 عنصرا.

والأحد، قالت سيئول إنها تحقق مع شركة تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب تواصلها المزعوم مع روسيا.

المصدر: "يونهاب"