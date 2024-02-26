لوكاشينكو: آمل في لقاء قريب مع أردوغان

بعث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة حلول عيد ميلاده السبعين، وأعرب عن أمله في عقد لقاء قريب بين الرئيسين.

وجاء في برقية التهنئة: "نحن نعرفكم كسياسي مثابر وحكيم وشخص مخلص تماما لخدمة مصالح وطنه. لقد حققت إنجازات كبيرة في مجال العمل الحكومي وعلى مستوى الدولة، وتمكنت من إثبات قدراتك في مختلف المجالات والمناصب".

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وشدد ألكسندر لوكاشينكو، على أن الرئيس التركي يتمتع بنشاط مهني غير محدود، وبكاريزما وبراغماتية تميزه عن الآخرين، و"تثير الاحترام الحقيقي".

وأعرب رئيس بيلاروس عن ثقته في وجود العديد من الأفكار والخطط المقبلة لدى نظيره التركي، التي يجب تنفيذها من أجل مستقبل تركيا.

وأشار الرئيس لوكاشينكو، إلى أنه يأمل بعقد لقاء قريب مع الرئيس التركي، سيفتح بالتأكيد صفحة جديدة في العلاقات بين مينسك وأنقرة.

المصدر: نوفوستي