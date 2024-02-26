أولمرت يشكك بقدرة إسرائيل على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن القوات الجوية الإسرائيلية لا تملك القدرة على منع إيران من صنع قنبلة نووية .

وأضاف أولمرت، كما نقل عنه موقع "أخبار إسرائيل" العبري، أن "إسرائيل لا تملك القدرة العسكرية على اختراق المخابئ الإيرانية بعمق".

وشدد على أن إسرائيل "تستطيع فقط ضرب الطرق أو الجسور، لكنها لا تملك في الواقع المعدات والذخيرة التي تمكنها من إلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني".

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بأنه سيفعل "كل شيء كي لا تحصل إيران على سلاح نووي ليس من أجل أمننا فقط بل من أجل أمن العالم"، معتبرا منع إيران من الحصول على أسلحة نووية مهمة وجودية لإسرائيل.

وكان تقرير أمريكي صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي قد حذر من "التهديد النووي الإيراني"، وأكد أن لدى إيران القدرة على تصنيع 6 قنابل نووية خلال شهر، و12 قنبلة في 5 أشهر.

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وقد صدر التقرير يوم أمس الاثنين 5 فبراير ونشره المعهد في صفحته الرسمية، وينص على أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني قد ارتفع بشكل كبير منذ مايو 2023، وتفاقم هذا التهديد، وفقا لتقرير المعهد، بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

ورأى التقرير أن الوضع المتوتر في المنطقة يوفر لإيران "فرصة فريدة ومبررا داخليا ضخما لبناء أسلحة نووية"، فيما تستنفد موارد الولايات المتحدة وإسرائيل اللازمة لرصد إيران وردعها عن تحقيق النجاح. كما تؤدي الصراعات المستمرة إلى إهمال التهديد النووي الإيراني، على حد تعبير التقرير، بينما نواجه "احتمالا حقيقيا بأن تختار إيران تعزيز قدراتها النووية وبناء أسلحة ذرية".

المصدر: RT + وكالات