"بايدن يفضح السر".. كتاب جديد عن سيدة أمريكا الأولى يسلط الضوء على علاقة عمرها 47 عاما

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا أمام مساعديه إن مفتاح الزواج الطويل والدائم هو "الجنس الجيد"، وذلك وفق كتاب جديد عن السيدة الأولى يسلط الضوء على قصة حبهما المستمرة منذ 47 عاما.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الكتاب الذي يحمل عنوان "المرأة الأمريكية - تحول السيدة الأولى الحديثة، من هيلاري كلينتون إلى جيل بايدن" من تأليف مراسلة "نيويورك تايمز" في البيت الأبيض كاتي روجرز، سيصدر هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة على الرغم من أن الكتاب يمتد على 276 صفحة، إلا أن الفقرات القليلة التي تتعمق في التفاصيل الحميمة هي التي جذبت الانتباه وتصدرت عناوين الأخبار.

وقدمت مؤلفة الكتاب تفاصيل دقيقة عن حياة بايدن بما في ذلك قراره عدم الترشح للرئاسة في عام 2004، حيث أخبر مؤيديه في ذلك العام بأنه ليس لديه اهتمام كبير بالترشح للرئاسة وقال لهم "أفضل أن أكون في المنزل وأمارس الجنس مع زوجتي بينما أطفالي نائمون".

وكتبت روجرز أن هذا التعليق لاقى استهجانا من المتحدث الرسمي في ذلك الوقت الذي قال إن السيناتور آنذاك بايدن كان "بصراحة يحب زوجته تماما".

وفي حين أن التصريحات العامة ربما تضاءلت بعد فوزه بالرئاسة، وفقا لروجرز، فإن بايدن لم يخجل من الاعتراف بأهمية العلاقة الحميمة في الزواج الأمر الذي أثار "استياء" زوجته كثيرا.

ووفق "رويترز" تعمق الكتاب في اللحظات المؤثرة في حياة جو بايدن بما في ذلك الخسارة المأساوية لزوجته الأولى نيليا وابنتهما ناعومي في حادث سيارة عام 1972.

وتزوج جو وجيل عام 1977، لكن الأمر استغرق خمسة محاولات من بايدن لإقناعها بالموافقة.

المصدر: "رويترز"