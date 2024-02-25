نائب مصري: مشروع "رأس الحكمة" الفرصة الأخيرة للدولة لمراجعة أولوياتها الخاطئة والاعتراف بأخطائها

علق البرلماني، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، اليوم الأحد، على مشروع رأس الحكمة معتبرا أنه جاء في وقت حرج أعطى دفعة للاقتصاد المصري.

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وقال البياضي: "بغض النظر عن التحفظات والتساؤلات عن مشروع رأس الحكمة، إلا أنه مما لا شك أن مليارات الدولارات القادمة من الإمارات جاءت في وقت حرج و ربما الأكثر حرجا في تاريخنا وأعطت دفعة ليست صغيرة للاقتصاد المصري".

وأضاف: "هذه فرصة مهمة وقد تكون الفرصة الأخيرة لتراجع الدولة سياساتها وأولوياتها الخاطئة وتعترف بأخطائها وتبدأ مسارا جديدا نحو الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد حقيقي تشجع فيه على الاستثمار الداخلي والخارجي، وتبتعد مؤسسات الدولة عن السيطرة على قطاعات الاقتصاد وعن منافسة القطاع الخاص منافسة غير عادلة".

وشدد على ضرورة تكليف خبراء اقتصاديين أكفاء بوضع خارطة الإصلاح دون تدخل أي شخص أو أي جهة في عملهم.

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وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري في وقت سابق عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بعد توقيع الصفقة رسميا، لافتا إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع يجري وضعها في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال تصريح، إن "المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات"، مشيرا إلى أنه "خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن".

وأكد خبراء اقتصاد مصريون أن توقيع عقود مشروع "رأس الحكمة" أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، سيحسن وضع الاقتصاد المصري وينهي السوق السوداء للعملة ويخفض أسعار السلع.

المصدر: RT