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تصرف غير مألوف من مايلي عند لقائه ترامب في واشنطن (فيديو)

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خرج الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي عن البروتوكولات المتبعة عند الرؤساء خلال لقائه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هامش أحد المؤتمرات في العاصمة واشنطن.

وعند دخوله مكتب يتواجد بداخله ترامب، اندفع مايلي نحوه وعانقه بحرارة هو يخاطبه بصوت مرتفع "أيها الرئيس!". وأضاف أنه تشرف بلقائه وممتن على استقباله له.

بدوره، ظهر ترامب مندهشا من ملاقاة الرئيس الأرجنتيني له بهذه الطريقة ولم يبادله نفس اللهفة.

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هذا وقد تمكن مايلي وترامب من اللقاء والحديث على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن مايلي صرح خلال حملته الانتخابية قبل وصوله إلى رئاسة الأرجنتين في نوفمبر العام الماضي بأنه سيقوم بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "تماما كما فعل الرئيس الأمريكي السابق (دونالد) ترامب".

وفاز السياسي اليميني مايلي، المعارض لانضمام الأرجنتين إلى مجموعة "بريكس" بالانتخابات الرئاسية على منافسه اليميني سيرجيو ماسا.

المصدر: RT

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