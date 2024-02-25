"آفة مميتة".. كولومبيا تدين إهانات جديدة من رئيس الأرجنتين لرئيسها

نددت الحكومة الكولومبية بتصريحات جديدة لرئيس الأرجنتين خافيير ميلي تسيء لرئيسها غوستافو بيدرو، الذي وصفه ميلي بأنه "آفة مميتة" لبلاده.

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وقالت الخارجية الكولومبية في بيان لها السبت إن "كولومبيا ترفض هذه التصريحات عديمة الاحترام، التي تطلق ليس للمرة الأولى والتي تقوض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتشكل إهانة لشرف الرئيس الكولومبي الذي انتخبه الشعب الكولومبي ديمقراطيا".

وفي وقت سابق قال ميلي في حديث لقناة NTN24 في معرض رده على سؤال حول الرئيس الكولومبي، إن بترو "يسحب الكولومبيين إلى الأسفل"، كما وصفه بأنه "آفة مميتة" لشعب البلاد.

وفي يناير، استدعت كولومبيا سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور بعد أن وصف ميلي بيترو في مقابلة صحفية بـ "القاتل الشيوعي الذي يغرق كولومبيا".

يذكر أن غوستافو بيترو كان في وقت سابق عضوا في حركة "M-19" اليسارية المتطرفة المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة الكولومبية على مدار نحو 16 عاما، وكانت في حينها ثاني أكبر جماعة متمردة في كولومبيا بعد "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

وأصبح غوستافو بيترو أول رئيس كولومبي يمثل قوى اليسار إثر فوزه في انتخابات عام 2022.

المصدر: "تاس"