أردوغان يخطط لزيارة فنزويلا العام الجاري

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة فنزويلا هذا العام، وفق ما أعلن وزير خارجيته هاكان فيدان السبت في كاراكاس، من دون أن يحدد موعدا دقيقا .

وزار أردوغان فنزويلا في ديسمبر 2018 لدعم نظيره نيكولاس مادورو بعد أن رفضت الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بإعادة انتخابه في العام المذكور.

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وقال فيدان خلال اجتماعه مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل "هذا العام سيزور رئيسنا فنزويلا".

وأضاف وزير الخارجية التركي الذي استقبله مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي ليل الجمعة السبت، أن "فنزويلا تؤدي دورا مهما للغاية في مشاريع تركيا في هذه المنطقة ولدينا العديد من الملفات التي يمكننا التعاون فيها".

وتحدث الوزيران عن تقدم في التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والمناجم والسياحة.

وزار مادورو تركيا في يونيو 2022، حيث دعا الحكومة والشركات التركية للاستثمار في بلاده.

المصدر: أ ف ب