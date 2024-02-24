رد فرنسي على تقرير أوروبي يتهمها برفع علمها في الفناء الخلفي لروسيا عبر صفقات أسلحة مع أرمينيا

أعرب سفير فرنسا أوليفييه ديكوتيني لدى يريفان عن امتعاضه من مقال نشرته صحيفة "بوليتيكو أوروبا" تحت عنوان "فرنسا ترفع علمها في الفناء الخلفي لروسيا بسبب صفقات الأسلحة مع أرمينيا".

وكتب أوليفييه على منصة "أكس": "أرمينيا ليست فناء خلفيا لأحد، بل هي دولة صديقة وديمقراطية تدعم فرنسا سيادتها ووحدة أراضيها".

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وتحدث مقال لصحيفة "بوليتيكو أوروبا" عن الزيارة الأولى على الإطلاق لوزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو إلى أرمينيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان.

وكان أحد موضوعات المفاوضات هو توريد منظومات الدفاع الجوي ذات النطاقات المختلفة. وأكدت أرمينيا في 23 فبراير أن التعاون مع فرنسا ليس موجها ضد دول ثالثة.

وأعرب السفير الروسي لدى يريفان سيرغي كوبيركين عن قلقه من أن الأحاديث عن تنوع السياسة الخارجية والدفاعية لأرمينيا تظهر عن غير قصد في سياق الابتعاد عن روسيا.

المصدر: غازيتا. رو