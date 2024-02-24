السلطات البريطانية تجلي آلاف السكان بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت، أدى اكتشاف قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية، إلى واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في وقت السلم في تاريخ بريطانيا، وتم تفجيرها في البحر.

وتم اكتشاف القنبلة التي تزن 500 كيلوغرام يوم الثلاثاء الماضي في الفناء الخلفي لمنزل في مدينة بليموث الساحلية على الساحل الجنوبي الغربي لبريطانيا.

وجرى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من سكان المنطقة لضمان سلامتهم، حيث قامت قافلة عسكرية بنقل القنبلة غير المنفجرة عبر منطقة سكنية مكتظة بالسكان إلى ممر للعبارات، ثم نقلت منه إلى البحر.

وقال رئيس مجلس مدينة بليموث تيودور إيفانز: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن الأيام القليلة الماضية ستسجل في تاريخ بليموث".

Hitler still causing bother...



After thousands of people evacuated from Keyham, Army bomb disposal team removed 500kg WWII bomb which was then taken out to sea by RN to be exploded south of the Plymouth Breakwater.



Video @rockhoppashttps://t.co/ssrBo7fhUcpic.twitter.com/Ll2W15i4S6 — Navy Lookout (@NavyLookout) February 23, 2024

وكانت مدينة بليموث، موطن القواعد البحرية البريطانية لعدة قرون، واحدة من أكثر المدن التي تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية الثانية.

An unexploded Second World War bomb has been transported to the sea, after the ordnance was discovered in Plymouth.



Latest: https://t.co/Na5G3imAEjpic.twitter.com/a8GpNT0tkV — Sky News (@SkyNews) February 23, 2024

ووفقا لمسؤولين محليين "أدت 59 غارة جوية خلال الحرب العالمية الثانية إلى مقتل 1174 مدنيا، وتدمير ما يقرب من 3800 منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 18000 منزل آخر".

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المصدر: "أ ب"