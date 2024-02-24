15 قتيلا بحريق مبنى سكني في شرق الصين (فيديو)

لقي 15 شخصا مصرعهم بعد اندلاع حريق أمس الجمعة في مبنى سكني في مدينة نانجينغ بشرق الصين، حسبما أفادت حكومة المقاطعة صباح اليوم السبت.

وقال عمدة نانجينغ تشين شي تشانغ في إفادة صحفية: "نتيجة الحادث، توفي 15 شخصا، وتم نقل 44 آخرين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، وآخر في حالة خطيرة، فيما أصيب 42 شخصا بجروح طفيفة".

ونشب الحريق في الساعة 4:39 صباح الجمعة، حيث تلقت إدارة الإطفاء المحلية إنذارا بشأن وقوع حريق في مبنى سكني في حي يويهواتاي بمدينة نانجينغ، وكان هناك نحو 760 شخصا داخل المبنى المنكوب لحظة اندلاع الحريق.

At least 15 people killed, 44 injured in fire at apartment building in Nanjing, China.



pic.twitter.com/f2zQrSNbF0 — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 24, 2024

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران في حوالي الساعة السادسة صباحا، بينما انتهت أعمال البحث والإنقاذ في الموقع في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.

وكشف تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى حيث توضع دراجات كهربائية، ثم امتد بعد ذلك إلى بقية البناية.

ولا تزال التحقيقات جارية بشأن ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام صينية