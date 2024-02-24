تحطم مروحية "أباتشي" تابعة للحرس الوطني في الولايات المتحدة ومقتل طاقمها

أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، أن مروحية تابعة للحرس الوطني تحطمت في الولاية، مما أسفر عن مقتل جنديين كانا على متنها.

وقال ريفز: "تحطمت اليوم مروحية من طراز أباتشي AH-64 تابعة للحرس الوطني في ميسيسيبي خلال رحلة تدريبية روتينية. ولسوء الحظ، لم يتمكن اثنان من رجال الحرس من النجاة".

وأشار إلى أن المتخصصين يعملون حاليا في موقع الحادث.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري أن مروحية من طراز "يوروكوبتر EC 130" على متنها 6 أشخاص تحطمت في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من حدود نيفادا.

المصدر: نوفوستي