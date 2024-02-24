فرنسا.. القضاء يصدر أحكامه في المحاكمة المتعلقة باعتداءات تبناها تنظيم "داعش" عام 2018

أصدر القضاء الفرنسي أحكاما بالسجن تصل إلى 4 سنوات في المحاكمة المتعلقة بالاعتداءات التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها وخلفت 4 قتلى عام 2018 جنوب غرب فرنسا.

وفي تفاصيل القضية، ذهب رضوان لقديم تاجر المخدرات البالغ من العمر 25 عاما الذي كان متطرفا جدا ويخضع للمراقبة، إلى مكان يتجمع فيه أشخاص مثليون في صباح 23 مارس 2018، وأطلق النار على رجلين فقتل أحدهما.

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من ثم توجه إلى سوبر ماركت في تريب البلدة الواقعة في جنوب غرب فرنسا، وهناك قتل جزارا يبلغ 50 عاما وأحد العملاء برصاصة في الرأس.

وصاح رضوان "الله أكبر!" ملوحا بمسدسه، ثم أخذ موظفة رهينة وأمرها باستدعاء قوات الدرك، وقدم نفسه على أنه عنصر في "داعش" متحدثا عن الغارات الفرنسية في سوريا.

وبعد ساعة، أقنع اللفتنانت كولونيل أرنو بلترام (44 عاما) الجهادي بأخذه رهينة بدلا من الموظفة، قبل أن يتم تصفيته.

كما توفي اللفتنانت كولونيل بلترام الذي أصيب بجروح خطرة في رقبته على يد المهاجم، في المستشفى.

وفي قفص الاتهام كانت هناك خصوصا مارين بيكينيو صديقة المهاجم المتطرفة، وقد حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، ولن تعود إلى السجن.

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وهذه العقوبة أقل بكثير من السنوات الإحدى عشرة التي طلبها مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

أما سمير مناع (28 عاما) الذي طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن تُنزل به ثاني أشد عقوبة (10 سنوات) لمرافقته لقديم من أجل شراء السكين الذي أدى إلى إصابة اللفتنانت كولونيل بلترام بجروح قاتلة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فقط.

وسيتم إطلاق سراحه على الفور بعدما أمضى خمس سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي.

وخلال المحكمة، أقسم هذا الرجل الذي لم ينجر نحو التطرف أنه لم يكن يعرف شيئا عن خطورة صديقه وتعصبه.

أما العقوبة الأشد فقد فُرضت على زعيم تهريب المخدرات في المدينة الذي وفقا للنيابة العامة كان يتعامل أحيانا مع لقديم رغم علمه بأنه كان متطرفا، وقد حُكم عليه بالسجن 4 سنوات.

المصدر: أ ف ب