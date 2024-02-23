إجلاء 500 شخص من وكالة أمنية بالسويد بعد الاشتباه بتسرب غاز

ذكرت قناة "تي في 4" السويدية أن اشتباها بتسرب للغاز في مقر وكالة الأمن السويدية، يوم الجمعة، أجبر السلطات على إجلاء حوالي 500 شخص من المنشأة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أندرس برينغلسون، لوكالة أنباء "تي تي" إن سبعة أشخاص من المقر الرئيسي في سولنا، شمال ستوكهولم، نقلوا إلى المستشفى، فيما لم ترد أي أنباء عن أي حالة خطيرة منهم.

كما ذكر أن خدمات الطوارئ قررت إخلاء المبنى بأكمله بسبب "الاشتباه في تسرب غاز"، وأن عملية الإخلاء "شملت عدة مئات من الأشخاص".

وقالت السلطات إن الأشخاص الذين نقلوا الى المستشفى يعانون من مشكلات في التنفس. وأكدت الشرطة أن بعضهم من عناصرها الذين تعرضوا لتسرب الغاز عندما وصلوا إلى الموقع.

وأظهرت صور نشرت من الموقع رجال الإسعاف والشرطة مرتدين أقنعة الغاز، وذكرت وسائل الإعلام السويدية أنه تم تطويق منطقة يبلغ قطرها 500 متر بشكل وقائي.

AP

وشوهدت مروحية تحلق فوق المنطقة.

AP

وطلب من السكان القريبين من وكالة الأمن السويدية ( سابو) إغلاق نوافذ منازلهم.

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المصدر: "أ ب"