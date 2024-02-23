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الأكبر على الإطلاق.. ضبط كمية من الكوكايين في بريطانيا تكفي لتزويد كل مواطن ومقيم بجرعتين

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الأكبر على الإطلاق.. ضبط كمية من الكوكايين في بريطانيا تكفي لتزويد كل مواطن ومقيم بجرعتين
RT @NCA_UK
عناصر من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة
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قالت السلطات البريطانية يوم الجمعة إنها ضبطت نحو 5.7 طن من الكوكايين في ميناء ساوثهامبتون مخبأة داخل شحنة موز بحاوية قادمة من أمريكا الجنوبية وكانت متجهة إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أن كمية الكوكايين المصادرة في ميناء ساوثامبتون، تكفي لإمداد كل رجل وامرأة وطفل في بريطانيا مرتين.

وتشكل مصادرة 5.7 طن من الكوكايين وهي الأكبر على الإطلاق في البلاد، ضربة قوية لعصابات الجريمة، علما أن أكبر عملية ضبط سابقة بلغ وزنها 3.7 طن من الكوكايين في ساوثامبتون أيضا، وذلك في العام 2022.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إنه يعتقد أن الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من المخدرات من الفئة "أ" على الإطلاق في البلاد.

وأضافت في بيان صحفي أن القيمة السوقية لكمية الكوكايين المضبوطة يعتقد أنها "تزيد عن 450 مليون جنيه إسترليني" (570 مليون دولار).

وأوضحت الوكالة أنه تم ضبط الشحنة في 8 فبراير قبل أن تصل إلى ميناء هامبورغ في ألمانيا لتسليمها.

وأفادت بأنها ستعمل مع شركاء أوروبيين لتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في العملية غير القانونية.

وقال مدير الوكالة كريس فاريموند: "إن ضبط هذه الكمية القياسية تمثل ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة الدولية المتورطة، وهو ما يحرمها من أرباح هائلة".

وأضاف فاريموند: "في حين أن وجهة الشحنة في هذا القضية كانت أوروبا، فليس لدي أدنى شك في أن نسبة كبيرة منها كانت ستوزع في بريطانيا حيث يجري ترويجها من قبل العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة".

المصدر: "ميرور" البريطانية

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