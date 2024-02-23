الأكبر على الإطلاق.. ضبط كمية من الكوكايين في بريطانيا تكفي لتزويد كل مواطن ومقيم بجرعتين

قالت السلطات البريطانية يوم الجمعة إنها ضبطت نحو 5.7 طن من الكوكايين في ميناء ساوثهامبتون مخبأة داخل شحنة موز بحاوية قادمة من أمريكا الجنوبية وكانت متجهة إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أن كمية الكوكايين المصادرة في ميناء ساوثامبتون، تكفي لإمداد كل رجل وامرأة وطفل في بريطانيا مرتين.

وتشكل مصادرة 5.7 طن من الكوكايين وهي الأكبر على الإطلاق في البلاد، ضربة قوية لعصابات الجريمة، علما أن أكبر عملية ضبط سابقة بلغ وزنها 3.7 طن من الكوكايين في ساوثامبتون أيضا، وذلك في العام 2022.

It is believed the drugs would have had a UK street value of £450 million.



NCA investigators believe the haul was heading to the Port of Hamburg in Germany for onward delivery and enquiries are ongoing to identify the criminal networks involved. pic.twitter.com/WHGHkLp5lw — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) February 23, 2024

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إنه يعتقد أن الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من المخدرات من الفئة "أ" على الإطلاق في البلاد.

وأضافت في بيان صحفي أن القيمة السوقية لكمية الكوكايين المضبوطة يعتقد أنها "تزيد عن 450 مليون جنيه إسترليني" (570 مليون دولار).

وأوضحت الوكالة أنه تم ضبط الشحنة في 8 فبراير قبل أن تصل إلى ميناء هامبورغ في ألمانيا لتسليمها.

This record-breaking seizure will represent a huge hit to the criminal cartels involved, denying them massive profits.



Working closely with UK partners like Border Force, we are determined to do all we can to protect the UK public.#ProudToProtect#NCApic.twitter.com/1CBhAgRMu5 — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) February 23, 2024

وأفادت بأنها ستعمل مع شركاء أوروبيين لتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في العملية غير القانونية.

وقال مدير الوكالة كريس فاريموند: "إن ضبط هذه الكمية القياسية تمثل ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة الدولية المتورطة، وهو ما يحرمها من أرباح هائلة".

وأضاف فاريموند: "في حين أن وجهة الشحنة في هذا القضية كانت أوروبا، فليس لدي أدنى شك في أن نسبة كبيرة منها كانت ستوزع في بريطانيا حيث يجري ترويجها من قبل العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة".

The NCA and @ukhomeoffice Border Force have made what is believed to be the biggest ever seizure of class A drugs on UK soil.



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المصدر: "ميرور" البريطانية